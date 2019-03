Sì dei pastori all’intesa e colletta per i colleghi indagati

Hanno chiesto e ottenuto la fiducia a poter proseguire i lavori per il prossimo tavolo della filiera in programma venerdì prossimo, 15 marzo, a Sassari.

Circa 400 pastori si sono ritrovati a Tramatza per tracciare il bilancio di quanto fatto sino ad oggi tra i tavoli tecnici romani e quelli isolani. In particolare sono stati chiariti i dubbi emersi in queste settimane e messi in rilievo gli accordi già stipulati che hanno portato all’accordo dei 74 centesimo a litro.

“Un accordo di partenza – ha spiegato Gianuario Falchi – come avevamo già stabilito, con gli acconti che verranno pagati, e l’obiettivo finale di arrivare a fine stagione al famoso euro”.

I pastori si quoteranno per aiutare i loro colleghi che sono coinvolto nelle indagini avviate dalla magistratura isolana. Molti degli avvocati li difenderanno gratis, ma occorre pagare le spese giudiziarie.

L’appuntamento è stato rinnovato per domani a Macomer, in un clima di calma, nella speranza che non accadano i brutti episodi degli assalti alle cisterne che hanno diviso l’opinione pubblica e messo in cattiva luce la categoria.

