Proseguono con regolarità sul litorale gli interventi mirati all´ottimale gestione degli arenili con il riposizionamento delle barriere anti erosione eolica, costituite da pali e incannicciati disposti su più livelli, realizzati dalla spiaggia di San Giovanni fino a Fertilia

ALGHERO - Proseguono con regolarità sul litorale di Alghero gli interventi mirati all'ottimale gestione degli arenili con il riposizionamento delle barriere anti erosione eolica, costituite da pali e incannicciati disposti su più livelli, realizzati dalla spiaggia di San Giovanni fino a Fertilia. In questi giorni, le operazioni riguardano principalmente la sostituzione delle barriere deteriorate e danneggiate durante l'inverno dagli agenti atmosferici, inefficaci a svolgere l'importante azione anti-eolica, preservando la sabbia bianca del litorale algherese.

Nel primo tratto urbano, come avvenuto negli anni scorsi, in linea con le disposizioni progettuali condivise con i massimi esperti in materia, gli incannicciati saranno fissi, mentre nel lido oltre San Giovanni saranno rimossi con l'avvio della stagione balneare. Il posizionamento è studiato e pensato per consentire le opportune manovre ai mezzi abilitati all'ingresso in spiaggia e garantire le operazioni di pulizia e recupero di sabbia dispersa nelle strade più prossime alla spiaggia e lungo i marciapiedi.

Tutti gli interventi in corso di esecuzione (tra i quali la vagliatura, finalizzata alla chiusura dei siti di stoccaggio), come quelli prossimi all'avvio grazie anche al Protocollo d'Intesa siglato con Confcommercio, rientrano nel più ampio “Pacchetto-spiaggia”, programmato con attenzione e competenza dall'Amministrazione comunale, con il coinvolgimento degli studiosi in materia e la garanzia di risorse economiche adeguate. La corretta gestione degli arenili, soprattutto quelli più antropizzati ed esposti, diventa fondamentale per preservare sabbia e spiaggia, garantendone una quanto più naturale evoluzione e fruizione.

Nella foto: i cannicciati

Commenti