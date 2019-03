L´amministrazione comunale organizza anche per quest´anno le assemblee di quartiere: sei gli appuntamenti, a partire da martedì 19 marzo, dove sarà possibile avere un´interlocuzione diretta con il sindaco

PORTO TORRES – Riprendono le assemblee di quartiere. Sei incontri per ascoltare i cittadini e sentire dalla loro voce suggerimenti ed esigenze. L'amministrazione comunale di Porto Torres organizza anche per quest'anno le assemblee di quartiere: saranno sei gli appuntamenti, a partire da martedì 19 marzo, dove sarà possibile avere un'interlocuzione diretta con il sindaco e la giunta comunale e poter esprimere le proprie opinioni.

Il primo appuntamento si terrà martedì 19 marzo alle 18,30 nella sala del consiglio comunale, nel palazzo di piazza Umberto I e sarà dedicato agli abitanti del centro storico, di Monte Angellu e per coloro che frequentano l'Asinara. Mercoledì 20 marzo, sempre alle 18,30, l'appuntamento è per gli abitanti di Li Lioni e l'incontro si svolgerà nella sala del ristorante Li Lioni. Giovedì 21 marzo alle 18,30 sarà la volta dei quartieri Borgona, Balai, Lungomare e C1-2: l'appuntamento è nella sala dell'oratorio della chiesa di Cristo Risorto.

Gli appuntamenti riprendono la settimana successiva, martedì 26 marzo alle 18,30 nella sala della chiesa dello Spirito Santo, con i quartieri Satellite, Villaggio Verde, Andriolu e Oleandro. Mercoledì 27 marzo, stesso orario, sarà infine la volta di Serra Li Pozzi: cittadini e amministrazione si incontreranno nella sala del residence Il Melo. Infine, l'ultimo appuntamento è fissato per il 28 marzo alle 18,30 per un'assemblea di città: un incontro pubblico e aperto a tutti i cittadini che si svolgerà in piazza Umberto I.

«Invito tutti a partecipare a questi momenti di confronto e di dialogo – commenta il sindaco – per noi amministratori sarà un'occasione per ascoltare la voce della città e per la città e i cittadini di dire esprimere a viso aperto la loro opinione. Dialogheremo e, soprattutto, saremo attenti alle esigenze e alle richieste. Mi auguro quindi che ci sia la massima partecipazione, sia agli incontri per i specifici quartieri, sia per l'Assemblea di città».