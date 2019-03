Il Banco di Sardegna Sassari è pronto ad affrontare il ritorno del Round of 16 di Fiba Europe cup: questa sera, al PalaSerradimigni, sarà alzata la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro gli olandesi del Leiden

SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è pronto ad affrontare il ritorno del Round of 16 di Fiba Europe cup: questa sera (mercoledì), alle 20.30, al PalaSerradimigni, sarà alzata la sfida di ritorno degli ottavi di finale, che permetterà ad una delle due squadre di passare al turno successivo della competizione. I sassaresi ripartono dal 93-97 conquistato in Olanda, con il +4 scritto all’andata. Leiden si è rivelato un avversario ostico e la sfida di domani rappresenta un crocevia importante per il prosieguo del cammino in Coppa: «Affrontiamo una squadra che può contare su un quintetto forte - analizza coach Gianmarco Pozzecco - che non ha molte rotazioni, ma gioca con fiducia ed energia, sono primi nel loro campionato e sicuramente sono in gas. Noi dovremo essere bravi a togliergli questa sfrontatezza e confidenza nel gioco. La chiave domani sarà difendere bene sugli esterni, chiudendo il contropiede e impedendogli di aprire il campo».

La compagine biancoblu ritorna nelle mura amiche dopo due trasferte: «Il fatto di giocare in casa ti permette di preparare meglio la partita, ovviamente senza i tempi del viaggio. Come ho già detto, noi siamo in corso d’opera e stiamo lavorando su alcune dinamiche che dobbiamo affinare, soprattutto dl punto di vista difensivo perché offensivamente stiamo giocando bene - spiega il tecnico biancoblu - mi sorprende che le nostre difficoltà siano di questo genere, perché mi ritengo un allenatore più difensivista. Sappiamo che i meccanismi della difesa sono automatismi che si costruiscono in allenamento. Lunedì abbiamo iniziato un lavoro diverso e sfrutteremo questi giorni a casa per lavorare con continuità, è un momento delicato e sappiamo di non avere il tempo per lavorare come vorremmo, ma siamo tutti pronti a dare il massimo. Ci attendono tutte sfide importanti e ne siamo consapevoli».

Il debutto come allenatore in una coppa continentale di mercoledì scorso è stato molto positivo per il Poz: «Sono molto contento di aver esordito con una vittoria, alla fine è quello che conta. Ma sono davvero grato per questa opportunità». Dall’altra parte del tabellone, la sfida è apertissima tra il Pinar Kasiyaka ed il Bk Ventspils: nella sfida di andata, i lettoni si sono imposti di misura (76-78). Comunque, il tecnico del Banco preferisce non guardare al possibile avversario del prossimo turni: «Penso che la partita di domani sia tutt’altro che facile, quindi resto focalizzato unicamente sulla sfida di domani di ritorno del Round of 16».

