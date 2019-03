SASSARI. Un’altra notte di fuoco e paura nel quartiere di Luna e Sole. Dopo il blitz di venerdì scorso nel parcheggio sotterraneo di un condominio all’angolo tra via Gramsci e via De Gasperi, in cui erano andate a fuoco quattro auto e uno scooter, appena due notti dopo le fiamme hanno distrutto tre macchine parcheggiate in via Stanis Manca, a pochi metri dal bar Tola.

Il raid incendiario è scattato poco dopo le 4.30 del mattino di ieri. La prima a prendere fuoco è stata una vecchia mini car e immediatamente dopo le fiamme hanno raggiunto e distrutto una Peugeot 107 e una Ford Focus, rimasta gravemente danneggiata.

L’allarme è stato dato da decine di residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dallo scoppiettio delle fiamme e dalle esplosioni dei serbatoi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante.

Gli uomini del 115, arrivati sul posto con l’autobotte, hanno spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ad altre vetture. «La nostra paura – racconta un residente della via – è stata per i tubi del gas di Medea. Abbiamo temuto che le fiamme potessero raggiungerli, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo».

Ieri mattina la società di distribuzione del gas di città ha effettuato una verifica escludendo situazioni di pericolo. Prima che le fiamme venissero spente completamente la tensione in via Stanis Manca è salita alle stelle.

Le fiamme e il fumo si sono levati altissimi e in tanti si sono affacciati ai balconi, ma nessuno ha avuto il coraggio di scendere in strada per tentare di spegnere il fuoco. Secondo una prima ricostruzione dovrebbe trattarsi con molta probabilità di un atto doloso, ma non è escluso che dietro al raid incendiario ci sia un gesto di vandalismo. L’auto da cui sono partite le fiamme era una vecchia mini car che secondo i residenti della zona era stata abbandonata da tempo. La macchinetta, di quelle che si guidano senza patente, aveva le gomme sgonfie e non veniva spostata da mesi. Gli agenti della squadra volante hanno sentito alcuni testimoni e avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili. La speranza degli inquirenti è che gli incendiari abbiamo commesso l’errore di passare davanti a qualche telecamera della zona. Le indagini dovranno anche stabilire se possa esistere un collegamento con l’episodio di due notti prima, quando nel mirino era finita l’auto di un ispettore del lavoro originario di Ozieri.