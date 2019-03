La mamma dei tre bambini è ricoverata in Rianimazione in coma farmacologico. Migliorano le condizioni dei piccoli di Luca Fiori

SASSARI. È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime Emanuele Loriga, il sassarese di 35 anni che domenica sera si trovava alla guida della Hyundai Accent in cui ha perso la vita Manuel Manca, operaio di 27 anni, dopo lo schianto con una Alfa Romeo 146 in via Caniga, a poche centinaia di metri dagli uffici della motorizzazione civile.

Il sostituto procuratore Paolo Piras ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti e attende per stamattina gli esiti degli accertamenti richiesti domenica sera dalla polizia stradale ai medici del pronto soccorso. Gli inquirenti vogliono appurare se il conducente della Hyundai avesse assunto sostanze stupefacenti o alcoliche prima di mettersi al volante per riaccompagnare in città Jessica Cesaracciu (sorella della sua compagna) e i tre figli di lei di uno, tre e sette anni, insieme a Manuel Manca. In quel caso la sua situazione si aggraverebbe ulteriormente. La Accent – è emerso infatti durante le indagini – era priva di assicurazione, oltre che dei seggiolini obbligatori per trasportare bambini fino a 12 anni di età.

Loriga è ricoverato all’ospedale civile con fratture in tutto il corpo, ma è stato dichiarato fuori pericolo. Nel reparto di Ortopedia si trova anche Simone Luca Lesitano, l’autista 36enne dell’Alfa, che nel violento scontro ha riportato la frattura di un braccio.

Sono sempre gravissime invece le condizioni di Jessica Cesaracciu. La 27enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico e al momento la prognosi per lei rimane riservata. Stanno meglio fortunatamente, anche se chiedono di vedere la mamma, i tre piccoli che si trovavano sul sedile posteriore della Hyundai e che domenica sera sono stati ricoverati per precauzione nel reparto di Pediatria. Intanto, secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dagli agenti della polizia stradale, sembrerebbe che all’origine dello schianto ci sia una distrazione. Prima di imbarcarsi e finire nella corsia opposta, la Accent avrebbe urtato un guardrail sul lato destro, poco prima dell’ingresso dell’azienda Scandellari. È probabile che la velocità fosse sostenuta e l’urto improvviso abbia fatto perdere il controllo dell’auto a Emanuele

Loriga. Diventata una scheggia impazzita, la Hyundai si sarebbe prima messa di traverso e poi schiantata con l’Alfa Romeo condotta da Simone Luca Lesitano. Lo scontro è stato violentissimo e Manuel Manca, nonostante indossasse le cinture di sicurezza, purtroppo non ha avuto scampo.