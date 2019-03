Venerdì alle ore 18.30, la mamma più amata del web, l’autrice Giada Sundas presenta alla libreria Koinè di Porto Torres il suo ultimo libro “Mamme coraggiose per figli ribelli”

PORTO TORRES - Dopo il successo travolgente di "Le mamme ribelli non hanno paura", per settimane in classifica, Giada Sundas, la mamma più amata dal web, torna a parlare del mestiere più difficile del mondo: fare la madre. Venerdì alle ore 18.30 l’autrice presenta alla libreria Koinè il suo ultimo libro “Mamme coraggiose per figli ribelli”.

Con la sua inconfondibile vena ironica, ci esorta a mettere da parte la ricerca della perfezione e lasciare che sia il tempo trascorso con i nostri figli l’unico manuale di cui fidarsi per vivere appieno e regalare l’amore più puro che esista. Giada Sundas, nata sul margine friulano ma trapiantata tra le risaie vercellesi, ha una passione per le parole, la magia dovuta all’incastro delle lettere che strutturano la poesia.

Legge cinque ore al giorno, scrive sei. Il suo sogno è vivere di scrittura. Tra i suoi libri ricordiamo Le mamme ribelli non hanno paura (Garzanti 2017) e Mamme coraggiose per figli ribelli (Garzanti 2018).