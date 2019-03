Tensione nella seduta del consiglio comunale di oggi. Una delle ultime prima del commissariamento previsto tra 19 giorni. L’annuncio in aula delle dimissioni ha acceso il dibattito. Il centrodestra, con una lunga serie di interventi, ha bocciato i due anni e mezzo di giunta Zedda. Il Pd ha difeso il primo cittadino che in conclusione ha replicato alle accuse.

“Lei è sparito per tre mesi”, ha attaccato Stefano Schirru, Psd’Az, “e ha usato il comune trampolino. Ci sta facendo un regalo ci sarà il centrodestra e risolveremo i problemi che lei ha lasciato in piedi. Molti assessori non li vedevamo da molto. Ci sarebbe piaciuto che lei avesse ricordato Ghigo Solinas, Paolo Carta e Sandro Vargiu”. Alessio Mereu, Fdi ha ricordato “l’enorme potere lasciato in mano al direttore del Ctm”, mentre Piergiorgio Massidda, Cagliari16, ha sottolineato che il primo cittadino ha utilizzato “le stesse parole di Renzi al momento dell’addio”. Giorgio Angius, Riformatori ha elencato i nodi irrisolti “Fiera, anfiteatro, ippodromo, Calamosca e vecchio ospedale marino”. Alessandro Sorgia, gruppo misto ha parlato di “cittadini sedotti e abbandonati”, mentre Pierluigi Mannino, Fdi, ha definito Zedda “S’accabadori” e non vede nel suo gesto “nulla di nobile, ma solo una fuga da responsabilità”. Federico Ibba dei Popolari ha ricordato “gli ex lavoratori De Vizia che protestano inascoltati”, mentre Alessandro Balletto, Fi ha riconosciuto “l’ordinaria amministrazione in centro, mentre non altrettanto si può dire per le periferie”. Lino Bistrussu, Psd’Az ha invitato il sindaco a “ripensarci” e Maria Antonietta Martinez, capogruppo del M5S ha parlato di “mancanza di rispetto nei confronti di chi l’ha votata. Mi auguro ora una guida dell’amministrazione a 5 stelle”.

La maggioranza ha difeso il primo cittadino. Il capogruppo Pd Fabrizio Rodin ha sottolineato che “non riconoscere i meriti al sindaco non fa onore a