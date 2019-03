Dalla classica al rap, la musica senza confini di uno degli esponenti di punta della nuova scena urban italiana. Appuntamento domani pomeriggio al Mondadori Bookstore cagliaritano di Via Farina e giovedì pomeriggio in quello algherese di Via Carlo Alberto 119, per la presentazione del nuovo album “Re Mida”

ALGHERO - “Re Mida”, il nuovo album del talentuoso rapper, producer e pianista Lazza, è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana “Top of the music Fimi/Gfk Italia” (diffusa venerdì da Fimi/Gfk Italia). L'album è prodotto da 333 Mob e distribuito da Island records/Universal music.

Il rapper milanese si contraddistingue sia per le sue abilità tecniche, sia per per le sue doti di pianista, Lazza si è formato studiando musica classica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e non manca di ricordarlo ai suoi live, durante i quali dimostra che la musica non ha confini, sedendosi davanti al piano. Ultimamente, inoltre, si è messo in mostra anche per le sue doti da producer, che ribadiscono come conosca bene la musica.

Intanto, posegue l’instore tour, durante il quale l'artista incontra i fans e firma le copie del nuovo disco. Due date in Sardegna: domani, mercoledì 13 marzo, alle 15 al “Mondadori Bookstore” di Via Farina 16, a Cagliari, e giovedì 14, alla stessa ora, al Mondadori Bookstore di Via Carlo Alberto 119, ad Alghero. Re Mida, che esce a due anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, è stato anticipato dai brani “Porto Cervo” e “Gucci ski mask” feat. Guè Pequeno.

Nella foto (di Mattia Guolo): Lazza

