Brutto incidente stradale questo pomeriggio a Bari Sardo. Per cause in fase di accertamento, un’automobilista di 50 anni del posto, a bordo di una Fiat Grande Punto, ha perso il controllo del mezzo nei pressi del campo sportivo finendo fuori strada e cadendo da un muro di cinta. La donna è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

E ‘stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì che l’ha liberata affidandola alle cure del personale del 118 presente con due ambulanze. Considerate le gravi condizioni della ferita è stato inviato l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Brotzu. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri del servizio radiomobile di Lanusei.

