Prima gli insulti e ora anche una minaccia di morte. “Diciamo che la minaccia di morte forse non me l’aspettavo. Preferivo essere puttana”, scrive nella propria pagina facebook Claudia Aru. La cantante di Villacidro ieri aveva pubblicato una foto di due bimbi in costume tradizionale sardo presi per mano: lui bianco lei di carnagione scura. E le sono piovuti addosso insulti pesanti e sessisti. “Comunque posso affermare con un certo orgoglio che “gli ho sceso gente”. Dici che gli è andata male? Stitzia”, ha sottolineato oggi. “Siamo molti di più, isoliamoli. Il loro odio verso di me lo vivo come una medaglia al valore. Grazie a tutti voi mi sento ancora più forte. C’è bisogno di reagire, facciamolo insieme”.

Sui social anche la solidarietà di tantissime persone. E circola la proposta di un flash mob di solidarietà per la cantante.

