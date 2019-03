Calo dei fallimenti in Sardegna

Sono ancora in calo, per il quarto anno consecutivo, i fallimenti di imprese registrati nel 2018, ma l’osservatorio Cerved sottolinea che l’anno scorso si sono visti i primi segnali di una nuova inversione di tendenza.

Nel settore della moda, in particolare, nell’ultimo trimestre si è visto un aumento dei fallimenti e sono cresciute anche le liquidazioni volontarie, soprattutto nell’industria, nei servizi e nel Nord Italia.

Secondo i dati analizzati dal Cerved, le aziende uscite dal mercato a seguito di una procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria nel 2018 sono state 90.000, -1,3% rispetto al 2017 (91.573).

Il fallimento invece ha riguardato 11.277 imprese, il 7% in meno rispetto al 2017, toccando un minimo dopo il picco del 2014 (15.694). Tuttavia, non si può non notare la forte frenata nell’industria (-3% contro il -18,6% registrato l’anno precedente) e nelle costruzioni (-6,2% contro -16,4%), così come il segno positivo ricomparso nelle regioni in cui il calo si è interrotto: + 17% in Umbria, +7,1% in Sardegna, +3,5% in Calabria, + 0% in Sicilia.

Martedì, 12 marzo 2019

