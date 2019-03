Il servizio incentrato verso i target, ben definiti quali nelle zone tipiche dello spaccio, nei luoghi della “movida”, soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni

Le quotidiane attività di controllo economico del territorio, che vedono impegnata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, che sistematicamente viene effettuato dai Reparti territoriali presenti nella provincia con il prezioso ausilio delle unità’ cinofile. Il servizi incentrati verso i target, ben definiti quali nelle zone tipiche dello spaccio, nei luoghi della “movida”, soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ma ancor di più, nei pressi di istituti scolastici, come attività di prevenzione posta a particolare tutela delle fasce più giovani.

Durante i controlli notturni nei locali del centro cittadino, le Fiamme Gialle hanno trovato 3 soggetti italiani, di cui due classe 1999 ed uno classe 1978, in possesso, rispettivamente, di 1,14 grammi di marijuana, 3 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish.

Presso la Stazione autolinee dell’ARST di Cagliari, nel corso di diversi controlli, i Baschi Verdi hanno trovato due soggetti italiani, rispettivamente, classe 1982 e 1981, in possesso complessivamente di 5,4 grammi di hashish. Altro stupefacente, pari ad un grammo di hashish, è stato invece rinvenuto, abbandonato all’interno di un autobus.

Nel corso di un ulteriore controllo effettuato nel capoluogo, in via Segurana, un italiano, classe 1997 è stato trovato in possesso di grammi 0,2 di marijuana.

Nei pressi di due distinti Istituti scolastici siti a Villaputzu e ad Iglesias, i militari delle Tenenze di Iglesias e di Muravera hanno rinvenuto, rispettivamente, 1,3 grammi marijuana abbandonati da ignoti e 2,98 grammi di marjuana, 1 spinello confezionato e 1 grinder, trovati in possesso di uno studente minorenne classe 2002.

A Samassi, i militari della Tenenza di Sanluri hanno trovato un soggetto italiano, classe 1978, in possesso di 2,5 grammi di marijuana.

