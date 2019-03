Serrande chiuse. Negli ultimi sei-sette anni hanno chiuso in Italia oltre 300 mila negozi. Tante anche a Cagliari e in Sardegna. Una disperazione perchè quando un imprenditore fallisce, crolla tutto

di Mario Guerrini

Serrande chiuse. Negli ultimi sei-sette anni hanno chiuso in Italia oltre 300 mila negozi. Una strage di botteghe che sta penalizzando in maniera sempre più acuta la nostra economia. Mio padre era un commerciante. So cosa vuol dire quando gli affari vanno male. E’ una disperazione per tutta la famiglia. Sembra aprirsi una voragine di indigenza e disadattamento. Perdi tutto e non sai che fare. Un operaio se perde il lavoro sa che può sperare di trovarne un altro. Un commerciante che fallisce sa che crolla tutto. Ricominciare è molto difficile.

Con la crisi di oggi è praticamente impossibile. I centri commerciali sono all’origine del dissesto delle piccole realtà commerciali. Ma anche le vendite on line stanno falcidiando il tessuto delle piccole e medie imprese. Soprattutto delle piccole. E’ l’evoluzione del commercio. Che si adegua ai tempi. Ma il danno è spaventoso. Proprio perché colpisce interi nuclei familiare e getta nello sconforto. E’ la sconfitta di un mondo che appare vecchio, superato. Ma che poco se non nulla poteva fare per impedirlo. Le nostre città stanno perdendo anche la loro identità. Muoiono i negozi gestiti dagli italiani, spuntano come funghi quelli degli immigrati. Spesso di basso livello. Una nuova desolante realtà. Mario Guerrini.

