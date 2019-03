Sabato mattina, si rappresenteranno le problematiche e le opportunità della parità di genere, declinandole nelle tecnologie, con interventi che sottolineano l’importanza di una maggiore consapevolezza del ruolo che attualmente hanno le donne nel mondo digitale

ALGHERO – Sabato 16 marzo, alle 10, ad Alghero, si rappresenteranno le problematiche e le opportunità della parità di genere, declinandole nelle tecnologie, con interventi che sottolineano l’importanza di una maggiore consapevolezza del ruolo che attualmente hanno le donne nel mondo digitale. Interverranno bimbi delle scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo 2 di Alghero che illustreranno i loro progetti, dirigenti ed operatori scolastici, pedagogisti, tecnici informatici ed ingegneri dell’informazione.

In tutta Italia ed all'estero, fino a domenica 17, si svolgerà la quarta edizione de “La settimana del Rosadigitale”, in occasione della Giornata internazionale della donna. Rosadigitale, è un movimento nazionale senza scopo di lucro per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico ed è una manifestazione nata come viaggio iniziatico verso l’uguaglianza di genere in tutti i settori della tecnologia.

