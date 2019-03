C’è un nutrito, e molto qualificato, gruppo di lavori dietro il progetto del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari (Dicaar), che verrà avviato i in collaborazione con un’équipe di studiosi francesi dell'Università di Tolosa. Ne fanno parte Giovanni Battista Cocco, ricercatore di Progettazione Architettonica e Urbana presso il Dicaar, Caterina Giannattasio, professore associato di Restauro, ricercatrice e docente di Restauro presso il Dicaar, Maurizio Memoli, professore ordinario di Geografia urbana presso il Dicaar.

E ancora Remi Papillault, ricercatore in Teorie e Pratiche della Concezione Architettonica e Urbana all'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture di Toulouse, Didier Bequillars, video-artista, Martina Diaz, dottoranda in Ingegneria civile e Architettura presso il Dicaar, Andrea Manca, dottorando in Ingegneria civile e Architettura, Marco Tanca, ingegnere e ricercatore in progettazione video.