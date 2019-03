SASSARI. «Non è possibile riconoscere la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale o regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna». Ribadendo questo principio, già affermato con due distinte ordinanze, nei giorni scorsi la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista che chiedeva alla Regione un risarcimento per i danni provocati alla sua auto dall’incontro ravvicinato con un cinghiale. Dopo l’incidente stradale, accaduto in una strada provinciale nel Sassarese, Francesco G, classe 1964, si era rivolto al tribunale e poi alla corte d’appello di Sassari che avevano entrambi rigettato il suo ricorso. Da qui il ricorso alla Cassazione che si è pronunciata con una ordinanza che promuove i provvedimenti emessi dai giudici sassaresi. L’automobilista «non ha dimostrato – scrivono i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte – una specifica condotta colposa dell’ente regionale in relazione ai suoi compiti di tutela e gestione della fauna selvatica, alla quale potesse attribuirsi efficienza causale con riguardo all’incidente stradale nel quale egli aveva riportato i danni di cui ha chiesto il risarcimento». In particolare, prosege il giudice estensore della ordinanza, il tribunale ha ritenuto che non spettasse alla Regione il compito di provvedere all’apposizione di adeguata segnaletica di pericolo sulla strada dove era avvenuto l’incidente trattandosi di una strada provinciale e potendo quindi operare in tal senso esclusivamente l’ente proprietario e gestore della stessa».

In altre parole, secondo i giudici che in passato avevano più volte condannato la Regione a risarcire i danni per incidenti provocati da fauna selvatica, in questo caso l’ente non ha alcuna responsabilità. In questo caso non è stata neppure fornita la prova che il luogo dove è avvenuto l’incidente fosse abitualmente popolato da animali selvatici.

L’aumento della fauna, soprattutto cinghiali, è diventata una emergenza. Nei giorni scorsi ad Alghero, a poche ore di distanza uno dall’altro ci sono stati incidenti causati da animali selvatici: un daino e un cinghiale.