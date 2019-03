Piazza Marinaru lungo la via Libio, a pochi passi dal palazzo comunale, non è stata risparmiata dal degrado. La pavimentazione sconnessa e danneggiata, ormai da quasi un anno rappresenta un pericolo per i passanti

PORTO TORRES - La manutenzione ordinaria e ancor meno quella straordinaria non rappresentano una priorità per il Comune di Porto Torres. Lo sanno bene i cittadini che quotidianamente immortalano situazioni di degrado e incuria in ogni angolo della città, tra rifiuti, strade dissestate e polvere lasciata in eredità dai cantieri aperti per la rete del gas.

Piazza Marinaru lungo la via Libio, a pochi passi dal palazzo comunale, non è stata risparmiata dal degrado. La pavimentazione sconnessa e danneggiata, ormai da quasi un anno rappresenta un pericolo per i passanti e un brutto spettacolo per la vista e per il decoro.

La piazza rettangolare sulla quale si affaccia il cortile del Palazzo del Marchese è utilizzata come parcheggio ma da tempo si corre il rischio di inciampare nei mattoni divelti. Tra i residenti in molti hanno lamentato la mancanza di interventi da parte degli amministratori comunali. Forte l’appello dei cittadini, rivolto agli assessori al decoro pubblico, ai lavori pubblici e urbanistica, rimasto inascoltato.