La compagine algherese ha battuto per 3-1 la capolista La Smeralda di Ossi. Vittoria molto importante, che rimette in gioco le sorti del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile

ALGHERO - Grande soddisfazione per la Webproject Sottorete, che restituisce il 3-1 dell'andata a La Smeralda di Ossi, capolista del torneo. Vittoria molto importante, che rimette in gioco le sorti del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile. Infatti, grazie ai 3punti guadagnati, i catalani riacchiappano momentaneamente i primi della classe, che però devono recuperare ancora una gara.

Inizio gara un po' incerto, dove la Sottorete commette troppi errori, soprattutto nella fase di ricezione. Coach Sotgia cerca di ristabilire gli equilibri cambiando assetto alla formazione, ma gli algheresi, un po' troppo nervosi, perdono il set 19-25. A questo punto, l'allenatore richiama i ragazzi alla calma: “più cinici e pragmatici, cerchiamo di fare semplicemente il nostro gioco”. Nel secondo set cambia tutto, i sottoretini rientrano in campo determinati e concentrati. Gli equilibri si ristabiliscono. Dall'altra parte, gli ossesi ce la mettono tutta, ma non riescono a contrastare l'ascesa degli algheresi, che vincono il set 25-18. Nel terzo set, La Smeralda cerca di reagire, ma nulla può contro la trans agonistica dei catalani, che chiudono il set vincendo per 25-20. A questo punto, la WebProject Sottorete, più sicura dei propri mezzi detta il ritmo, anche se a sprazzi l'Ossi da del filo da torcere. Il match prosegue, il gioco di squadra ordinato e pulito della compagine catalana agevola il compito del martello Demartis, che uno dopo l'altro mette a terra una serie di palloni importanti, grazie anche all'incredibile prestazione dell'alzatore Vattioni, che dall'alto della sua esperienza guida i compagni alla vittoria del set e partita. 25-19 il punteggio finale del parziale, vincendo così la gara per 3-1, guadagnando così 3punti importanti.

Ma la partita continua con il terzo tempo, un momento di convivialità diventata una consuetudine, dove assieme agli avversari ci si scambia un po' di battute e, perchè no, ci si prende anche un po' in giro. Il presidente Ogno commenta: «Sono molto soddisfatto della vittoria, bravi tutti. Demartis e Vattioni sono stati certamente gli uomini partita, ma tutti hanno dato il loro prezioso contributo, a partire dalla impeccabile guida del mister Sogtia, alle precise ricezioni di Sghirru e Caricato, ai muri di Castaldi e Sari e senza dimenticare il fondamentale supporto dei compagni in panchina. E' stata una bella serata di sport, ringrazio il pubblico sempre più numeroso specialmente nel nostre supporter “Le Sottoretine”, che ci seguono in tutte le partite». Prossima gara per gli algheresi in programma mercoledì 20 marzo a Castelsardo.

Nella foto: Demartis

Commenti