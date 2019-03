Ritornano le produzioni originali dell´Associazione Blue note orchestra: domani e mercoledì, a Sassari e Cagliari, sul palco con l´Ojs ci sarà Enzo Avitabile

SASSARI - Al via “JazzOp”: rassegna di produzioni originali giunta alla 16esima edizione e diventata uno degli appuntamenti più attesi della primavera sassarese. Quest'anno, sono tre i nuovi progetti e tre gli ospitid'eccezione che saliranno sul palco accanto all'Orchestra jazz della Sardegna: Enzo Avitabile, Elio (di Elio e le Storie tese) e Massimo Lopez. Tutti e tre i concerti debutteranno a Sassari, al Teatro Comunale, per poi fare tappa a Cagliari, in collaborazione con l'associazione “La via del Collegio”. La rassegna è organizzata dall’Associazione Blue note orchestra, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dell’Assessorato regionale alla Cultura, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della Fondazione di Sardegna.

Il primo appuntamento in cartellone, “Enzo Avitabile & OjS”, è fissato per domani, martedì 12 marzo, al Teatro Comunale di Sassari, ed in replica mercoledì 13, all’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari, sempre alle 21. Enzo Avitabile & OjS” è una produzione che vede l’Orchestra jazz della Sardegna impegnata ad eseguire gli arrangiamenti che il sassofonista, arrangiatore e compositore Mario Raja ha scritto per l’organico della formazione sarda, su musiche del cantante e strumentista partenopeo Avitabile. Compositore, musicologo, cantautore e polistrumentista partenopeo emblema della musica di ricerca e della contaminazione, Enzo Avitabile ha vinto due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro ed un Ciak d’oro, Lunghissimo l'elenco dei grandi artisti con cui ha collaborato appartenenti a generi spesso molto diversi, dalla black music alla musica sinfonica.

Noto per le collaborazioni internazionali con James Brown, Tina Turner, Pino Daniele ed Afrika Bambaata, Avitabile è un talento poliedrico, la sua musica è pervasa da un febbrile spirito di costante ricerca da sempre diviso tra musica classica, jazz, soul e world music. «Sono molto felice di realizzare questo progetto con l'OjS – dichiara Enzo Avitabile - in questo concerto ci saranno dentro tanti suoni: la mia traccia originale, i temi popolari della musica sarda e napoletana, l'armonia delle launeddas e il jazz». L'autore degli arrangiamenti, Raja, nella sua carriera è stato collaboratore, tra gli altri, di Luciano Berio, Bob Brookmeyer, Giuseppe Sinopoli e Stevie Wonder. In questa prima produzione originale della stagione, Raja sarà anche il direttore dell’OjS.

