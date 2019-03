Al via la rassegna cinematografica del Nuovo Cineclub Oristanese

Le proiezioni si terranno nell’Aula Magna del Liceo Classico

Prende il via mercoledì 20 marzo la rassegna cinematografica “Senza trama e senza finale…” proposta dal Nuovo Cineclub Oristanese. Le proiezioni verteranno sul destino e sul libero arbitrio, tre storie di scelte che cambiano la vita, creando mondi paralleli che si intersecano nei déjà-vu evocati dalla potenza narrativa del cinema.

Si prosegue poi con i gangster movies e il trittico “Psycocinema”, drammi che indagano sulle radici consce e inconsce della violenza, tra i quali spiccano capolavori assoluti come “Scarface” di Howard Hawks e “Repulsion” di Roman Polanski.

Come di consueto il calendario prevede anche film che raccontano luoghi e tempi distanti tra loro e da noi, con le “Visioni dal Mondo” dell’israeliano “Libere, disobbedienti e innamorate”e il cubano “Condotta”, il ciclo sul celebre scrittore russo Anton Cechov e quello, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, sulla guerra fredda e il mondo ‘oltre cortina’.

Non potevano mancare le strenne natalizie, con i ‘fuori orario’ di dicembre, che si chiuderanno con le meraviglie e fantasmagorie di Hugo Cabret, vero e proprio inno d’amore per il Cinema dal genio di Martin Scorsese.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 20 sempre nell’Aula Magna del Liceo classico De Castro, via Aldo Moro, fronte tribunale. Tutti gli interessati possono presentarsi dalle 19 alle 20 per il tesseramento, la cui quota annuale, valida per tutta la rassegna, è di 10 euro.