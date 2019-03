Il "quasi" ex sindaco convoca un tavolo con tutti i consiglieri comunali della maggioranza. C'è da prendere la decisione più importante: dimissioni e voto in primavera o decadenza e Luisa Anna Marras primo sindaco donna per un anno

L'articolo Zedda, oggi l’addio ufficiale al Comune: Cagliari al voto in primavera o nel 2020 proviene da Casteddu On line.