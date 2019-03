La Jaguar si schianta contro una Fiesta, ancora un incidente in viale Marconi: due donne in ospedale. Dopo quello di ieri notte, altro scontro questo pomeriggio in viale Marconi. Una Jaguar f-pace condotta da un 50enne di Monastir mentre svoltava nella via Vienna non avrebbe dato la precedenza a una Ford Fiesta guidata da una 28enne di Carbonia che procedeva nel senso opposto. A causa dell’urto la stessa conducente della Fiesta e una terza passeggera della Jaguar sono rimaste contuse. Le due donne ferite sono state soccorse dal 118 e trasportate al pronto soccorso con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso (foto Polizia Municipale).

