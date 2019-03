Ottimi risultati per le due squadre del circolo algherese nella prima giornata del campionato regionale di serie C maschile e femminile giocato oggi. I ragazzi sbancano per 2-4 i campi della Torres, mentre le ragazze battono 3-1 il Tc Porto Torres Net a Maria Pia

ALGHERO - Ottimi risultati per le due squadre del Tc Alghero nella prima giornata del campionato regionale di serie C maschile e femminile giocato oggi (domenica). I ragazzi sbancano per 2-4 i campi della Torres, mentre le ragazze battono 3-1 il Tc Porto Torres Net a Maria Pia.

Nel maschile, vittorie per Gabriele Paolini (doppio 6-0 su Dattena), per l'esordiente Fabio Gallo (6-2 periodico a Bura), per Lorenzo Carboni (6-3 6-1 su Ciliberti) e, nel doppio, per la coppia Gallo-Paolini (6-2 7-6 su Bura ed Oronti). Sconfitte, invece, per Alessandro Pittalis (6-0 6-4 contro Oronti) e per la coppia Carboni-Pittalis (6-2 6-7 10-8 da Panu e Mura).

Nel femminile, le ragazze portano a casa la vittoria grazie ai successi della maestra Barbara Galletto (grande rientro in campo il suo) per 6-3 6-0 su Carboni, di Claudia Bardino (1-6 6-3 6-3 su Scano) e, nel doppio, della coppia Galletto-Razzuoli (4-6 7-6 10-4 su Ciafardini e Scano) Unica sconfitta, quella di Chiara Razzuoli (6-3 6-2 da Ciafardini). Domenica 17 marzo, doppia sfida contro il Ct Decimomannu, i ragazzi a Maria Pia e le ragazze sui campi del Capo di Sotto.

Nella foto: Barbara Galletto

Commenti