Attimi di paura ed apprensione in pieno giorno. Il fatto è successo qualche giorno fa in Viale della Resistenza, ad Alghero. Strattonata, l’anziana donna è caduta, riportando alcuni traumi. Indagini in corso

ALGHERO - Ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, trasportata d’urgenza in Pronto soccorso. Il referto ospedaliero parla di un braccio slogato ed alcune contusioni. Oltre al grande spavento ed agli oggetti personali trafugati. È quanto riportato da un’anziana signora algherese di 73 anni, vittima di uno scippo mentre attendeva il bus in Viale della Resistenza. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio, ma la notizia è trapelata soltanto oggi (domenica). Un malvivente che camminava sul marciapiede, con il volto scoperto, avrebbe preso di mira da donna, strattonandola fino ad impossessarsi della borsetta, lasciando l’anziana distesa a terra. Immediata la denuncia alle Forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire all’autore dello scippo.

Fonte: Alguer