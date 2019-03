Via il dosso, nuova corsia e autovelox nell’incrocio della morte Manifestazione stamane a Tiria. Ma il Comitato civico insiste anche per la realizzazione di una rotonda

Oltre 150 persone hanno preso parte stamane alla manifestazione “Una rotonda per la vita”, promossa all’incrocio di Tiria della strada pedemontana, uno dei più pericolosi della viabilità provinciale e dove si chiede appunto venga realizzata quanto prima una rotonda. Ad organizzarla il Comitato per i servizi e la qualità della vita di San Quirico e Tiria. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni: la Provincia di Oristano, il Comune di Oristano, il Comune di Palmas Arborea e il Comune di Villaurbana.

Il primo a prende la parola è stato Massimo Ibba, figlio del compianto Luigi Ibba, che perse la vita nel tragico incidente dell’8 marzo 2016. Subito dopo l’intervento del portavoce del Comitato per i servizi e la qualità della vita di San Quirico e Tiria, Antonio Ignazio Garau, del sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, del sindaco di Palmas Arborea, Andrea Pisu Massa (accompagnato dagli assessori Giuliano Corrias e Giovanni Murredda), del sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, e dell’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente.

È stata ribadita la necessità di trovare una soluzione urgente per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.P. 57 e la S.P. 68, dove l’incolumità degli utenti che lo attraversano è messa quotidianamente a repentaglio a causa della presenza di un dosso in prossimità dell’intersezione stradale, che limita la visibilità verso la direttrice per Marrubiu, in combinato con l’eccessiva velocità (talvolta oltre i 150 km/h) con la quale molti utenti della S.P. 68 sono soliti percorrerla, in assoluto dispregio del limite di 50 km/h pur presente in prossimità dell’incrocio.

Anche su proposta dei sindaci Lutzu, Pisu Massa e Pireddu, che sulla pericolosità dell’incrocio hanno annunciato delle prese di posizione formali da parte dei rispettivi Consigli comunali, l’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente, si è dichiarato disponibile a istituire un tavolo tecnico che, con il supporto dei tecnici dell’Ente, individui i possibili interventi atti a mettere in sicurezza l’intersezione: innanzi tutto il miglioramento delle condizioni di visibilità, con l’eliminazione del pericoloso dosso e con la realizzazione di una corsia di decelerazione per i veicoli che provengono da Marrubiu; quindi l’eventuale installazione di un impianto di rilevamento automatico della velocità.

Ma non si esclude l’ipotesi di realizzare una rotatoria, come richiesto dal Comitato per i servizi e la qualità della vita, pur nella consapevolezza della necessità di risorse ben più ingenti.

Si attende, inoltre, l’insediamento del nuovo assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale intavolare un serrato confronto teso al reperimento dei finanziamenti necessari.