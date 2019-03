Mezza maratona del Giudicato: ecco com’è andata oggi a Oristano

Roberto Melis e Claudia Pinna tra le donne si sono aggiudicati la Mezza maratona del Giudicato che si è corsa oggi a Oristano.

Nella 12 chilometri primo posto per Lorenzo Vigliotta. Tra gli oristanesi, invece, quinto posto per Davide Chelo dell’Atletica Solarussa, settimo posto per Enrico Armas dell’Amatori Terralba, nono posto per Chistian Concas dell’Atletica Oristano, diciottesimo posto per Antonio Cogotzi del Marathon club di Oristano, diciannovesimo posto per Roberto Atzori dell’Amatori Terralba e ventunesimo posto per Carlo Feltrini dell’Atletica Solarussa.

Oltre mille gli atleti alla partenza delle gare competitiva e non competitiva che quest’anno ha pagato in termini di iscrizioni e di prestazioni.

Ad organizzare la sesta edizione della Mezza maratona del giduiocato l’A.S.D. Runners Oristano e l’A.S.D. Marathon Club Oristano col sostegno del Comune di Oristano, di enti, associazioni e il sostegno di sponsor privati.