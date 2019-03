SASSARI. Quello che nascerà grazie al protocollo d’intesa fra procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Sassari e l’Unicef, sarò il primo “Osservatorio sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” della Sardegna. Il protocollo è stato sottoscritto ieri mattina dal procuratore della Repubblica del Tribunale dei minorenni Elena Pitzorno e dal presidente dell’Unicef italiana Francesco Samengo, una breve “cerimonia” alla quale hanno preso parte la presidente del comitato provinciale Unicef di Sassari Maria Grazia Sanna, la past president dello stesso organismo Silvana Pinna, e la componente del direttivo nazionale di Unicef Italia Eleonora Baltolu. «La firma del protocollo rappresenta un momento di grande soddisfazione – ha detto Elena Pitzorno –, non solo perché sigilla una prassi virtuosa che già da tempo caratterizza il modus operandi della procura per i minorenni di Sassari in sinergia col Nido delle Cliniche universitarie e con l’Unicef nell’ottica di un piano di comportamento idoneo a garantire, fin dalla nascita, la tutela e salvaguardia dei diritti del bambino e della mamma se minorenne di qualsiasi nazionalità, ma anche perché ci vede partecipi dell’istituzione, per la prima volta in Sardegna, di un Osservatorio permanente sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

«La povertà è un problema che coinvolge tutti gli attori delle nostre società, in particolare le famiglie, i bambini e gli adolescenti, i più vulnerabili – ha aggiunto Francesco Samengo –. Nell’anno in cui celebriamo il trentennale della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per noi è di particolare importanza l’istituzione di quest’osservatorio». Un osservatorio che servirà, tra l’altro, ad assicurare un percorso protetto ai bambini in situazione di vulnerabilità, anche per i bambini nati da donne migranti sbarcate in Italia e accolti nelle strutture pubbliche e private per scongiurare il rischio che molti diventino “invisibili” o vengano coinvolti nella tratta dei minori. Un aspetto che Unicef sta curando in modo particolare: solo in Italia ne sono “scomparsi” sei mila, diecimila in tutta Europa, e il timore dell’organizzazione dell’Onu è che - oltre ad andare a ingrossare le fila della criminalità e finire a chiedere l’elemosina o peggio finire nel giro della prostituzione - questi minori, arrivati in Europa senza i genitori, vengano utilizzati per il traffico di organi. Un’eventualità che finora non ha trovato riscontri certi, ma molti particolari sembrano indicare la presenza di questi traffici, sui quali dovrà agire anche l’Osservatorio che nascerà a breve e che sarà ospitato proprio nei locali del tribunale dei minorenni di Sassari.