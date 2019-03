Il corso si articola in quattro lezioni con esame finale di abilitazione per le qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico. L’esame si svolgerà sabato 16 marzo dalle 9. Gli idonei saranno iscritti nell’albo provinciale dell’Aci

SASSARI - Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso gratuito dell’Aci Sport per la qualifica di ufficiali di gara. Il corso si articola in quattro lezioni con esame finale di abilitazione per le qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico. Le lezioni si terranno dal 14 dalle 18 alle 21 nella sede di Aci Sassari, in viale Adua 32. L’esame si svolgerà sabato 16 marzo dalle 9. Gli idonei saranno iscritti nell’albo provinciale dell’Aci.

Le domande di ammissione devono essere presentate all’Ufficio sportivo di Aci Sassari entro il 13 marzo alle 12, compilando il modulo disponibile al link http://bit.ly/2D3PPE0. Il modello di iscrizione può essere inviato anche alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per ulteriori informazioni è operativo il numero +390792824096. Sono richiesti la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, la maggiore età, la patente di guida o il certificato attestante il superamento della visita medica per il rilascio della patente B, un titolo di studio dalla licenza media in su.

Il corso vuole fornire nozioni generali sull’ordinamento sportivo automobilistico e sulle funzioni attribuite agli ufficiali di gara provinciali, con particolare riferimento alle qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico, i cui compiti sono fondamentali per l’organizzazione e il regolare svolgimento delle competizioni motoristiche. I relatori per i commissari di percorso sono Mauro Guazzi, Giuseppe Pirisinu e Pier Paolo Musina, per i verificatori tecnici Gianni Marmillata, per i verificatori sportivi Antonella Marmillata, per il primo soccorso Fausto Pennacchi, per l’antincendio Gabriele Scurosu. Gli esaminatori sono Mauro Casu, Mauro Nivola e Tore Lobina.

