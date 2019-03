Sono in corso gli ultimi accorgimenti per l´inaugurazione della nuova sala d´aspetto del poliambulatorio Andriolu che ospiterà le postazioni polivalenti dedicate al Cup, alla cassa Ticket e altri servizi

PORTO TORRES - Sono in corso gli ultimi accorgimenti per l'inaugurazione della nuova sala d'aspetto del poliambulatorio Andriolu che ospiterà le postazioni polivalenti dedicate al Cup, alla cassa Ticket e ai servizi amministrativi territoriali. Grazie alla riorganizzazione degli spazi, utenti e operatori potranno usufruire di una sala più ampia e confortevole, dotata di un nuovo impianto di climatizzazione. La completa ristrutturazione dei locali, avviata nel mese di novembre, ha richiesto dei lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati, sia strutturali sia impiantistici, e la realizzazione ha subito dei ritardi.

La scorsa settimana l'Ats Sardegna - Assl Sassari ha indetto la procedura per l'acquisizione dei nuovi arredi e, una volta consegnati, sarà possibile inaugurare i nuovi spazi e riattivare lo sportello Cup.

«Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e tutti i cittadini di Porto Torres per la disponibilità e la pazienza dimostrata - afferma il direttore della ASSL Sassari, Pier Paolo Pani. Tutte le Strutture coinvolte sono impegnate nel portare a compimento i lavori di ristrutturazione così da riconsegnare ai cittadini un servizio essenziale, all’interno di una sala d’attesa più funzionale e accogliente».

Fino al completamento dell'opera, si ricorda agli utenti che possono prenotare le visite specialistiche presso uno degli sportelli Cup presenti sul territorio o contattando i numeri 1533 da telefono fisso - 070/276424 da dispositivo mobile. La cassa ticket e i servizi amministrativi territoriali, invece, continuano a essere a disposizione dell'utenza.