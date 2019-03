Il termine ultimo per consegnare la proposta è fissato al 15 aprile (ore 12). Il montepremi è di 7.200 euro: 5.000 per il primo, 1.200 per il secondo, 1.000 per il terzo classificato

CAGLIARI - Sardegna Ricerche lancia il concorso di idee con l’obiettivo di dare alla Manifattura Tabacchi di Cagliari una nuova identità, un posizionamento culturale e una nuova immagine grafica. L’immagine dovrà rispondere alla funzione della Manifattura come polo culturale innovativo, laboratorio di contaminazione interdisciplinare (unico nel suo genere e a vocazione internazionale) distintivo per Cagliari e per la Sardegna. L’obiettivo è far diventare la Manifattura un motore di innovazione e creatività nel campo delle arti e delle discipline della scienza e della tecnica. L’appello è rivolto a creative e creativi di ogni tipo e la richiesta è di dare un nuovo nome alla Manifattura e creare un logo. Il nome, pur nella sua originalità, potrà essere sia di rottura sia di continuità rispetto a quello attuale. Il logo dovrà raccontare la nuova vita della Manifattura Tabacchi, prendendo slancio dalla sua storia e dalle sue radici. Il concorso si aprirà alle ore 12 del 6 marzo e l’avviso è già disponibile sul sito di Sardegna Ricerche. Il termine ultimo per consegnare la proposta è fissato al 15 aprile (ore 12). Il montepremi è di 7.200 euro: 5.000 per il primo, 1.200 per il secondo, 1.000 per il terzo classificato. Commenti

Fonte: Alguer