Inserito nella Coppa Italia, conferma da venerdì 13 a domenica 15 aprile la sua settima edizione. La scuderia Porto Cervo racing già al lavoro per rinsaldare sempre più il legame dell’evento con il territorio

ILBONO – Il rombo delle auto arriverà nuovamente nel cuore dell’“Isola nell’Isola”, da venerdì 13 a domenica 15 aprile. Torna il Rally d’Ogliastra–Rally Terra sarda. Due giorni di gara e spettacolo su asfalto, nella Sardegna orientale. La Scuderia Porto Cervo racing inaugura la stagione sportiva con il primo appuntamento in calendario della gara promossa prima tappa del Campionato italiano Terza zona. La garanzia è di scaldare, insieme ai motori, anche i cuori di migliaia d’appassionati isolani e non solo. Dopo sei edizioni, un percorso cresciuto anno dopo anno grazie ad impegno e passione, la gara è stata promossa ed inserita in un novero di sedici manifestazioni in tutta Italia, suddivise in quattro zone, nella terza (Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Marche e Sardegna), farà parte il Rally d’Ogliastra–Rally Terra sarda. Un riconoscimento importante per la scuderia, arrivato dalla federazione dopo diverse gare organizzate in tutta l’Isola. Grazie alla titolarità ottenuta, il rally potrà contare sulla presenza di tanti equipaggi che dalla Penisola dovranno partecipare per poter guadagnare punti utili per la finale. Un motivo in più per aprire argomenti tecnico-sportivi di grande valore, oltre che favorire uno spettacolo di alto profilo.

Di primaria importanza è l’interessamento delle istituzioni coinvolte, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia e la Camera di commercio. Importante la rinnovata collaborazione con l’Unioni dei Comuni (Elini, Arzana, Lanusei, Loceri, Bari Sardo ed Ilbono, che ne fanno parte) e l’Unione dei Comuni del nord Ogliastra (formata da Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Villagrande Strisaili e Urzulei). Forte legame con il territorio, un legame che negli anni si è fatto sempre più significativo, attestato dalla crescente partecipazione delle associazioni motoristiche e di volontariato come Ogliastra racing, Auto sport Baunei, Gruppo Motorsport Urzulei, Gruppo San Giovanni Ilbono, Associazione Landi Lanusei, Ogliastra InFormaRally e dei vari sponsor affezionati. Sabato 14, gli equipaggi si sfideranno nei territori di Urzulei, Talana e Santa Maria Navarrese, le prove speciali sono modificate rispetto all’ultima edizione. Domenica 15, i motori torneranno a Lanusei, Arzana, Elini ed Ilbono. Accoglieranno gli equipaggi e la carovana rally anche i Comuni di Tortolì, Lotzorai, Girasole e Loceri.

«Questa manifestazione – dichiara il presidente della Porto Cervo racing Mauro Atzei - è la conferma che l’impegno costante della Scuderia è riuscita a far crescere questa gara e a portarla a importanti livelli nazionali, siamo orgogliosi di portare questa prima Coppa Italia in Ogliastra». «Il Rally Terra Sarda nasce e si conferma grazie alla straordinaria partecipazione dei territori che ci ospitano, sono loro i veri protagonisti – rilancia Gianni Coda, della Porto Cervo racing - crediamo fortemente nel binomio sport e turismo, la nostra Ogliastra risponde appieno a entrambe le caratteristiche con i suoi meravigliosi scenari naturalistici, le sue tradizioni, la cultura, i prodotti tipici e la rinomata ospitalità». La parte tecnica e gli aspetti legati alla sicurezza saranno affidati alle mani esperte di Mauro Nivola e Mediterranean team. Grazie anche alle agevolazioni navali, gli organizzatori attendono conferme da parte d’importanti equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia, che, insieme agli atleti sardi, si confronteranno su magnifici ed eccezionali asfalti ogliastrini.

Commenti