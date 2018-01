Deserta a Ossi anche la seconda gara per il campo calcetto - Cronaca

OSSI. Dopo due gare d’appalto andate deserte il campo di calcetto di piazza Sardegna non ha ancora un gestore. Sempre più terra di nessuno continua ad essere in balia di vandali che quotidianamente ne fanno scempio. A denunciare per l’ennesima volta l’incresciosa situazione sono i consiglieri del gruppo “Insieme per Ossi”. La precedente gestione, affidata per via diretta al Bocciofilo, fanno presente i consiglieri Cossu, Canu e Giuranna «garantiva la pulizia, la gestione e il controllo dell’impianto, la disponibilità gratuita al mattino per le scuole e al pomeriggio per le due società di calcio allora esistenti (previo pagamento di una cifra simbolica) favorendo la pratica sportiva e numerose iniziative di aggregazione. Ma l’amministrazione Serra ha preferito non affidare direttamente la struttura, passando invece attraverso un bando pubblico in modo da dare la possibilità a più soggetti di partecipare e nella speranza che qualcuno trovasse nel campetto una possibile occasione di lavoro». In effetti è stata mandata in appalto una prima gara e, andata deserta, una seconda gara, andata ugualmente deserta. Evidentemente il campetto di piazza Sardegna non interessa a nessuno o, forse, a parere dei tre consiglieri, le condizioni sono considerate antieconomiche. «L’incuria, il degrado, il disinteresse e il vandalismo - commentano - sono gli ingredienti che comportano il venir meno della sua fruizione e le condizioni in cui versa da tempo sono motivo di indignazione da parte dei cittadini». Sollecitano quindi il sindaco Serra e l’assessore Mudadu perché vengano predisposti gli interventi atti a restituire decoro e funzionalità al campo e all’area adiacente in modo che possa continuare a rappresentare per i giovani, come già nel passato, uno spazio in più dove trascorrere il tempo libero. In paese non sono tanti i luoghi di aggregazione e quindi diventa importante poter usufruire di uno spazio attrezzato per lo svolgimento di attività sportive ma anche di eventi di vario genere che possano coinvolgere tutta la popolazione.(p.si.)

