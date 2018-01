Lo Spano corre per il Parlamento europeo - Cronaca

SASSARI. Il Liceo Scientifico G. Spano, dopo due anni di assenza dalla competizione, quest’anno ha partecipato alla preselezione per la ventitreesima edizione del Peg Nazionale ( Parlamento Europeo Giovani ) aggiudicandosi il 7 posto, con il punteggio 90,85/100, su 59 scuole italiane della penisola. La risoluzione di 1500 parole in Inglese e Italiano proposta dagli studenti conteneva soluzioni concrete e innovative riguardanti la coesistenza uomo–robot nell’industria 4.0. I sei delegati, Laura Torre (3A), Iole Stefani ( 3D), Giulia Foddai (4D), Roberta Frau (4E), Daniele Mele (4E) e Lorenzo Piras (4E) coordinati dalla professoressa Delia Proietti, hanno lavorato con motivazione e fatica perché le regole da seguire erano numerose e rigide e l’argomento impegnativo. Problem solving, lateral thinking e cooperative learning sono state le tecniche impiegate. Ma per questi giovani il lavoro non finisce qui, anzi l’avventura si può dire appena cominciata. Infatti il superamento della preselezione dà loro l’accesso alla Selezione Nazionale che si terrà a Milano dal 27 aprile al 1 maggio. In questa sede dovranno impegnarsi a difendere questo importante risultato e in caso di vittoria accederanno alla Selezione Internazionale.

