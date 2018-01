la capolista Alghero vola in Piemonte

Domani, lunch match per l´Amatori, che gioca sul campo dell´Edilnol Biella. La formazione avversaria occupa la terza posizione della graduatoria e non vorrà lasciar andare via punti dal proprio terreno di gioco, ma il XV ospite vuole laurearsi campione d’inverno

ALGHERO - Domani, domenica 21 gennaio, si gioca l’ultima giornata di andata del Girone 1 del campionato nazionale di serie B. Dopo la bella prestazione di domenica scorsa a Maria Pia, con la vittoria per 35-30 sul Monferrato, che è valsa all’Amatori Alghero la prima posizione della classifica, ora è Biella l’avversario di turno che Anversa ed i suoi devono provare a battere. L'Edilnol Biella è terza in classifica, a 6 lunghezze dall’Alghero ed a 5 dal Monferrato, che domani sarà impegnato in casa contro il Lumezzane, quinto. La formazione biellese non vorrà lasciar andare via punti dal proprio terreno di gioco. Di contro, Francesio e compagni venderanno cara la pelle e cercheranno di difendere al meglio un primato che, in caso di successo, li investirebbe del titolo di campioni d’inverno. La squadra algherese è partita oggi dalla Riviera del corallo per raggiungere la Penisola. Infatti, la gara è anticipata alle 12.30. Arbitrerà il signor Stefano Bolzonella di Cuneo. Commenti