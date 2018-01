Sinnai, arrivano le borse di studio: domande al comune

L'amministrazione comunale di Sinnai ha attivato gli interventi per il diritto allo studio a favore degli studenti residenti.

Previste borse di studio con fondi regionali e statali per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità inferiore o uguale a 14.650 euro.

Previsti anche i rimborsi anche comunali delle spese di viaggio per gli studenti delle scuole secondarie.

Possono presentare la domanda al Comune il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l'apposito modulo, corredato, solo per il buono libri e per il rimborso spese di viaggio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute unitamente alla documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture per i libri di testo) nonché abbonamenti e altri titoli di viaggio per il rimborso viaggi.

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio.

Fonte: L'Unione Sarda