chiude Ufficio postale per lavori

STINTINO - Poste Italiane comunica che da martedì 23 gennaio l’ufficio postale di Stintino resterà chiuso per essere sottoposto a lavori di manutenzione finalizzati a migliorare gli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti. Per garantire la continuità dei servizi postali e finanziari ai cittadini, per tutto il periodo dell’intervento, sarà disponibile in Piazza dei 45 un Ufficio Postale Mobile, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45.