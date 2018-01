Sinnai, discariche in campagna: fioccano le multe

Controlli nel territorio comunale di Sinnai contro gli inquinatori.

Diverse persone sono state già multate dai vigili del fuoco dopo essere state convocate in ufficio.

Il controllo delle campagne è stato disposto dall'amministrazione comunale per porre fine allo scempio creato con l'abbandono di eternit, inerti, gomme d'auto, materiali metallici e altri particolarmente ingombranti e pericolosi.

L'assessore all'Ambiente, Bebeto Olla, sta seguendo il problema con gli stessi vigili.

Non mancano neppure i cittadini che collaborano in difesa del territorio.

"In questo contesto - assicura l'assessore Olla - puntiamo anche all'installazione di telecamere mobili: vogliamo farlo al più presto per scoraggiare ogni azione di inciviltà. Ricordo che a Sinnai funziona il servizio di raccolta porta a porta e che è aperto anche l'ecocentro. Resta davvero incomprensibile l'abbandono dei rifiuti nelle campagne, e non solo delle periferie".

Fonte: L'Unione Sarda