Zaia,su intesa con Psd'Az decide Salvini

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - "Ho un rapporto ormai storico con il Partito Sardo d'Azione, sono dei bravi ragazzi con cui abbiamo avuto sempre un buon feeling, ma sarà Matteo Salvini a comunicare se eventualmente si troverà un accordo". Così l'esponente della Lega e presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Cagliari per incontri politici risponde alle domande dei giornalisti sulla probabile intesa elettorale Lega-Sardisti in vista delle politiche del 4 marzo. Certo è che, ha aggiunto, "la Lega sarà in Sardegna, anzi crede nella sfida di quest'Isola che ha bisogno di avere più risposte, si schiera dalla parte del popolo sardo". Alla domanda se gli farebbe piacere vedere il simbolo dei Quattro Mori anche in Veneto dice: "a noi ci si apre sempre il cuore quando c'è autonomismo, federalismo e voglia di difendere il proprio popolo, poi quando veniamo in Sardegna ci ricordiamo che c'è un pezzo di Veneto, andiamo ad Arborea, dove si parla ancora veneto".