Capo Caccia, raffiche a 70 chilometri

ALGHERO - Il vento che in queste ore sta sferzando l'Italia sta causando parecchi disagi in tutta la Sardegna soprattutto nei collegamenti marittimi [LEGGI]. Ritardi ed interruzioni di servizio a causa delle mareggiate che non permettono gli attracchi sulla costa occidentale.

Secondo quanto registrato dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare, a Capo Caccia (Alghero) le raffiche hanno superato i 70 chilometri orari, 80 sono stati toccati invece a Capo Carbonara, nella costa sud orientale. Discorso analogo a Olbia dove le raffiche in alcuni momenti hanno superato gli 80 chilometri.

La stazione più vicina di registrazione in Corsica, a Solenzara, ha registrato durante la notte raffiche anche a 120 chilometri l'ora. Il vento, comunque, non lascerà la Sardegna ancora per qualche ora. Secondo le previsioni tenderà potranno registrarsi picchi superiori ai 100 chilometri all'ora.

