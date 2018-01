“SaMurra”, il gioco più antico del mondo in un’app: ci si sfida con lo smartphone

La murra, uno dei giochi popolari più antichi, che risale addirittura ai tempi degli Egizi, in un’app. Da qualche tempo infatti è possibile giocare anche sullo smartphone. SaMurra è un progetto che nasce qualche anno fa, con l’obiettivo di diffondere il gioco tradizionale rendendolo un social game “divertente, attraente e accessibile a tutti”. L’app permette di sfidare giocatori reali connessi alla piattaforma in tempo reale o sfidare un robot con intelligenza artificiale direttamente dall’app.

I due papà dell’App sono Davide Onida (ideatore e designer) e Davide Mainas (sviluppatore). “Il compito più difficile è stato tradurre il gioco reale in un’interfaccia facile e usabile- spiegano gli ideatori -. Abbiamo creato una grafica flat divertente, comprensibile e molto colorata con delle mani iconografiche stilizzate per un lettura semplificata della giocata. I prossimi sviluppi saranno la creazione di altri giocatori virtuali con diversi livelli di forza, e la possibilità di poter avere delle classifiche globali e relative ai propri amici di Facebook. Per ora abbiamo avuto dei feedback molto positivi, ma sopratutto tanti auguri per una buona crescita del progetto.”

SaMurra è stata presentata ufficialmente all’edizione di Murramundo 2017 tenutasi in Catalonia, ma una versione beta (sviluppata da Giovanni Arixi) era stata presentata qualche anno fa a Sinnova 2015 (Cagliari) riscontrando già da allora un’ottima risposta da parte del pubblico.

Le applicazioni native Android e iOs sono disponibili da qualche mese negli store e hanno già ottenuto migliaia di download. L’app è scaricabile gratuitamente, i suoi creatori sperano che che diventi virale per diffondere questo bellissimo e antichissimo gioco in tutto il mondo.

