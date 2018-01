Lobrano il primo candidato di Alghero

Si presenterà con la nuova startup politica "Dieci volte meglio". Corsa contro il tempo in tutta Italia per raccogliere le firme. In Sardegna coordinerà il nuovo movimento l´algherese Massimiliano Moro

ALGHERO - Alberto Lobrano (nella foto), imprenditore ed esperto di tecnologie digitali, è ufficialmente il primo algherese in corsa per uno scanno in Parlamento. Si presenterà con la nuova startup politica "Dieci volte meglio", che in queste ore corre contro il tempo in tutta Italia per raccogliere le firme necessarie per potersi presentare alle elezioni politiche di marzo. Lobrano nel 2015 è stato invitato a Dubai come esperto di architetture complesse e interoperabilità dei sistemi informativi e al momento collabora con Reaktor, occupandosi di tecnologie esponenziali per i mercati del Medio Oriente e dell'Africa.

Lo scopo del neonato partito è quello di avviare una vera e propria rivoluzione culturale e tecnologica. I candidati, infatti, saranno tutti manager, imprenditori, ricercatori. "Dieci volte meglio" può contare su oltre 800 mila euro per la campagna elettorale ottenuti finora attraverso la raccolta fondi. In Sardegna il coordinatore regionale è l'algherese Massimiliano Moro, imprenditore ed esperto velista. A lui il difficile compito di organizzare il movimento sul territorio e riuscire a portarlo a Roma. Sono le competenze ed i risultati a dover indirizzare la politica: questo il motto di "Dieci volte meglio". Il movimento si rivolge principalmente ai giovani e agli sfiduciati della politica che pensano ancora di disertare il voto. Si pone in antitesi al Movimento 5 stelle, guardano come modello a formazioni politiche innovative come Ciudadanos e Podemos.

Ecco come si presenta l'algherese Alberto Lobrano agli elettori: «Apprezzo le più antiche e affascinanti tradizioni italiane, le bellezze del territorio, il turismo come risorsa per attrarre visitatori e investimenti dall’estero. Ma considero anche il valore di un tessuto imprenditoriale che sta crescendo grazie alle tecnologie digitali capaci di azzerare le distanze». C’è tutto questo nella sua decisione di appoggiare il progetto di 10 Volte Meglio di trasformare il Paese.

