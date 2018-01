Berlusconi: “La pianta del Viagra cresce nella mia villa in Sardegna”

“Battuta” di Silvio Berlusconi sulla Sardegna sulla “sua” Canale 5. Il leader di Forza Italia, durante la registrazione di un’intervista, ha parlato della sua villa in Costa Smeralda. Tra un racconto e l’altro, Berlusconi ha raccontato che, proprio nel giardino della sua residenza isolana, crescono tanti tipi di piante e erbe, anche officinali. E in tanti, secondo Berlusconi, “vengono per vederle”. Una di queste? “Il Viagra. Molti studenti e anziani sardi l’hanno presa tutta, non ne è rimasta un filo”, ha detto, sorridendo, durante il faccia a faccia con il giornalista Nicola Porro.

