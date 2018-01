Superenalotto, vinti 22mila euro a Porto Torres - Cronaca

PORTO TORRES. Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Porto Torres, in provincia di Sassari, che nel concorso di sabato 13 gennaio ha portato a casa 21.903 euro grazie a un 5. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso latabaccheria di via Balai 54/E. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 85,4 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e all’ottavo posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stato realizzato un 6 da 9,5 milioni.

