Veline a Los Angeles: Elisabetta Canalis con la Corvaglia e la Caracciolo - Cronaca

LOS ANGELES. Singolare ritrovo di (ex) veline a Los Angeles. Tutte insieme Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia e Costanza Caracciolo, tre che hanno fatto la storia di "Striscia la notizia". La Canalis in coppia con la Corvaglia, mentre Costanza Caracciolo fece il programma insieme a Federica Nargi, la compagna dell'attaccante ex Cagliari (ora al Sassuolo) Alessandro Matri La notizia è stata lanciata, con tanto di foto, dalla attrice e modella sassarese Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram. Un selfie scattato in una famosa palestra di Los Angeles, la Skyview LA Health, Wellness and Fitness.

