Spazio San Pancrazio: chiusura il 25 gennaio

CAGLIARI - Dopo il grande successo di pubblico registrato negli ultimi due mesi, la chiusura del percorso allestito dal Polo museale della Sardegna nello Spazio San Pancrazio, nella Cittadella dei musei, in Piazza Arsenale 1, a Cagliari, è stata posticipata a giovedì 25 gennaio. Ancora per pochi giorni, saranno visibili al pubblico le armi bianche, in particolare quelle più antiche, straordinari manufatti di pregiata fattura delle quali sono descritti i materiali, la loro composizione e le varie forme geometriche legate alle modalità di utilizzo.

In esposizione, inoltre, alcuni pezzi, unici nel loro genere, della collezione etnografica e non solo. Le ceramiche del Fondo Pula, alcuni esemplari dei tessuti, cestini, coltelli ed i tappeti di straordinaria bellezza in un percorso rappresentativo della manualità, dell'impegno e della fatica con oggetti testimoni di un tempo passato. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13, fino a giovedì 25 gennaio.

