All’Asfodelo apre il primo punto di Bookcrossing interno a una scuola

Nel giro di pochissimi anni l’azione di bookcrossing ha portato Alghero a “liberare” così tanti libri da inserirla nei primissimi posti in Italia e tra i primi cento nel mondo. “Non sappiamo se gli algheresi leggano tantissimo oppure amino tantissimo scambiare e donare libri, sappiamo però con certezza che l’azione ha attecchito e che crescono i punti di raccolta e scambio all’interno di esercizi commerciali, uffici aperti al pubblico e adesso anche dentro la scuola – dichiara Mario Figoni, promotore, realizzatore e coordinatore della rete algherese di bookcrossing “L’Alguer Llibres Lliures – L’AlguerNetwork”.

Nel plesso Asfodelo (Istituto comprensivo n. 1) si inaugurerà, il prossimo lunedì 22 alle ore 10:00, la prima postazione interna a una scuola. Insegnanti e allievi hanno aderito volentieri all’iniziativa consapevoli del fatto che la lettura sarà tanto più proficua quanto più “gratuita”. In questo modo, oltre ai volumi della biblioteca di plesso, i bambini potranno disporre in assoluta libertà dei volumi della zona bookcrossing fruibile in ogni momento della giornata scolastica senza dover poi rendere conto a nessuno della qualità della propria lettura.

“Hai scelto quel libro perché?” “Fatti miei!” Recitava una vecchia pubblicità. Leggere per svago è sempre un fatto privato e la condivisione delle proprie letture è sempre una scelta personale e arbitraria. Liberiamo i libri dimenticati negli scaffali e liberiamo i bambini dal dovere di “leggere per imparare”. Almeno per lo spazio di un libro alla settimana, che leggano invece “perché sì”, e se il libro sembrerà loro brutto, che “non lo finiscano” senza per questo doverne rendere conto a nessuno.

Per la novità e il significato simbolico dell’iniziativa, saranno presenti all’inaugurazione la Dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1, il sindaco e parte del gruppo che ha avviato e mantiene vivo il coordinamento di bookgrossing cittadino.