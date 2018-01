Hannover,premio azienda tessile Samugheo

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Nuovo importante riconoscimento per un'azienda sarda all'estero. Il laboratorio Mariantonia Urru di Samugheo, operante dal 1981 nel settore del tessile, ha vinto ad Hannover, in Germania, il primo premio nella sezione Best Interiors del Carpet Design Award, evento inserito nella rassegna Domotex, la manifestazione mondiale più importante nel settore dei tappeti e delle pavimentazioni. La presenza dell'azienda di Samugheo ad Hannover è stata sostenuta e finanziata grazie al programma triennale per l'internazionalizzazione dell'assessorato dell'Industria. Mariantonia Urru, infatti, è una delle tante aziende che hanno partecipato al bando destinato alle imprese singole. La giuria ha premiato il lavoro portato avanti in questi anni dall'impresa di Samugheo che utilizza i tessuti e le tecniche tradizionali più diffuse rielaborando i prodotti in chiave contemporanea. "Voglio complimentarmi con Mariantonia Urru per il premio - ha commentato l'assessora dell'Industria, Maria Grazia Piras - Le produzioni tessili dell'azienda oggi possono contare su esperienze nuove e diversificate, maturate dalle giovani generazioni che hanno avuto il merito di aprire il laboratorio alla collaborazione di designer e stilisti emergenti. Grazie all'apporto di questi ultimi, l'impresa ha superato i confini regionali e nazionali per proiettarsi in una dimensione più globale. Un'ulteriore dimostrazione di come, anche in questo campo, le nuove generazioni possano trovare opportunità per creare impresa e lavoro. Inoltre - ha aggiunto l'assessora Piras - voglio estendere i complimenti a tutte le oltre 200 imprese sarde che grazie al nostro programma stanno portando fuori dai confini regionali e nazionali il marchio Sardegna, sinonimo di qualità e di originalità. Per il 2018 - ha concluso - abbiamo programmato di intensificare sia le azioni che le missioni all'estero e alla fine di dicembre scorso è stato pubblicato il secondo avviso da un milione e mezzo di euro".(ANSA).