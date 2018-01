Prima categoria: l´Olmedo ne fa sei

Nel match che chiude l´andata del girone D, i ragazzi di mister Luca Marcomini battono 6-1 la San Giorgio Perfugas grazie alla tripletta di Sancis ed alle reti di Manca, Caddeo e Leoni

OLMEDO – L'Olmedo chiude il girone d'andata con una netta vittoria casalinga. Nel match valido per la 15esima giornata del girone D del campionato regionale di Prima categoria, i biancoverdi battono 6-1 la San Giorgio Perfugas.

Dopo un quarto d'ora, i padroni di casa sono già in vantaggio con una doppietta di Sancis, ma Palmas sembra riaprire la sfida con un gol al 20'. Alla mezz'ora, arriva il tris di manca, che chiude il primo tempo.

Nella ripresa, c'è ancora il tempo per la tripletta personale di Sancis e per le reti di Caddeo e Leoni. Con questo risultato, l'Olmedo scavalca la squadra di Perfugas ed aggancia al quinto posto. l'Ittiri (che pareggia a reti bianche nella sfida interna contro il Malaspina) assieme al Mesu e Rios (2-1 in casa sull'Atletico Bono).

OLMEDO-SAN GIORGIO PERFUGAS 6-1: OLMEDO: Bellinzis, Manca, Cingotti (35'st Leoni), Sannia (40'st Casiddu), Sanna, Meloni, Sancis (10'st Casu), Simula (10'st Langella), Cocco, Pinna (15'st Carboni), Caddeo. Allenatore Luca Marcomini. SAN GIORGIO PERFUGAS: Sanna, Pani, Fresu, Fiori, Soggia, Spano, Casu, Palmas, Spezzigu, Murru, Giagheddu. Allenatore Gabriele Urru. ARBITRO: Andrea Pau di Nuoro. RETI: 3'Sancis, 15' Sancis, 20' Palmas, 30' Manca, 2'st Sancis, 18'st Caddeo, 42'st Leoni.

