Un altro gravissimo caso di meningite a Cagliari: un ragazzo di 20 anni di Senorbì è ricoverato in coma al Santissima Trinità, è arrivato con febbre molto alta e fortissimi dolori al capo. Il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza nel reparto Infettivi dell’ospedale di Is Mirrionis, e l’Asl ha confermato la diagnosi. Si tratta di meningococco gruppo B. Il ragazzo è in stato di coma farmacologico, fortunatamente in via di miglioramento. Ma si tratta di un nuovo gravissimo allarme dopo i ben sei casi dei giorni scorsi in Sardegna.

L'articolo Cagliari, un ragazzo di 20 anni di Senorbì in coma per meningite proviene da Casteddu On line.